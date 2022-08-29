Финансисты попросили ЦБ отказаться от части валютных ограничений

ЦБ учтет предложения предложения финансистов по отказу от части валютных ограничений Фото: REUTERS

Представители финансового рынка отреагировали на подготовленный Центробанком документ о ключевых направлениях его развития, который должен лечь в основу плана до 2025 года. Как сообщает "Коммерсант", одним из предложений стала отмена части валютных ограничений. В ЦБ ответили, что аргументы финансистов будут учтены при дальнейшей подготовке документа.

Так, Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила с инициативой не вводить новые меры по ограничению использования валют стран, входящих в перечень недружественных государств.

НАУФОР предлагает, в частности, сохранить возможность расчетов в таких валютах за иностранные финансовые инструменты, обращающиеся на российском организованном рынке.

В ассоциации также выразили мнение, что необходимо рассмотреть возможность инвестирования определенной доли средств негосударственных пенсионных фондов в иностранные ценные бумаги эмитентов дружественных стран и предусмотреть условия разблокировки российских ценных бумаг, которые принадлежат нерезидентам.

Как ранее писал сайт KP.RU, Центробанк РФ разрешил банкам продавать физическим лицам доллары и евро, полученные из разных источников. Ранее обмен валюты мог производиться только за счет средств, которые поступили в банковские кассы от граждан после 9 апреля 2022 года.

Разрешение касается, в том числе, случаев, когда в кассу поступили средства "от сделок с банками-нерезидентами" или же при зачислении валюты от юридических лиц по основанию, которое предусмотрено валютным законодательством.

Напомним, западные журналисты назвали грамотные действия Центробанка РФ одним из факторов, которые позволили российской экономике выстоять под беспрецедентным санкционным давлением.

По оценкам экспертов, ЦБ молниеносно принял меры по недопущению экономического коллапса. В частности, удвоение процентных ставок в феврале 2022 года в сочетании с контролем за капиталом позволило укрепить позиции рубля, что привело к снижению инфляции.