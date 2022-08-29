В Венгрии планируют договориться с "Газпромом" об увеличении поставок с сентября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будапешт рассчитывает достичь соглашения с компанией «Газпром» об увеличении поставок газа с сентября текущего года. Такое заявление в понедельник, 29 августа, сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Нравится нам это или нет, но мы продолжим переговоры с россиянами об увеличении поставок газа в Венгрию», - приводит Reuters слова главы венгерского внешнеполитического ведомства.

В конце июля текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт собирается договориться с Москвой о покупке еще 700 миллионов кубометров газа в течение этого лета для того, чтобы спокойно пройти зимний период.

В августе госсекретарь Министерства иностранных дел Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщил, что «Газпром» начал поставки газа сверх установленных контрактов после переговоров главы внешнеполитического ведомства республики Петера Сийярто в России.