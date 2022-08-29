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Политика29 августа 2022 12:07

Аксенов назвал фейком сообщения о наступлении украинских войск на южном направлении

По словам главы Крыма, украинские силы «несут жесточайшие потери» по всем направлениям
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на появившиеся накануне сообщение о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении, назвав такие заявления фейком украинской пропаганды.

«Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении», - написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 29 августа.

Аксенов также заявил, что сообщения подобного типа являются таким же «информационным вбросом, как и все предыдущие, как и виртуальные "атаки" Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз».

Кроме того, по его словам, украинские силы «несут жесточайшие потери», как на южном, так и «на всех остальных направлениях». «Но западным хозяевам надо демонстрировать активность», - добавил глава Крыма.