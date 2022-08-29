В Раде ожидают сокращения потребления газа на Украине зимой на 40% Фото: REUTERS

Потребление газа на Украине зимой этого года должно сократиться на 40%, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«По данным Минэнерго, прогнозное потребление в осенне-зимний период 2022-2023 составит около 11,7 миллиарда кубометров. Это относительно немного – для сравнения в прошлом 2году за отопительный период сожжено 19,4 миллиарда. Сейчас за весь 2022 год ожидается, что будет потреблено только 18,5 миллиарда кубометров. Такая разница объясняется падением потребления в пределах 35-40%», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Как отметил Железняк, сейчас правительство Украины ищет дополнительные объемы газа для предстоящего отопительного сезона. По его словам, потребность в голубом топливе составляет около 3 – 4,9 миллиарда кубометров. Он подчеркнул, что с учетом стоимости сентябрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах вряд ли Киев сможет удовлетворить свои потребности.