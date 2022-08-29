Швейцарская компания Logitech уходит из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцарская компания Logitech приняла решение уйти из России. Об этом сообщил член пресс-службы компании Бен Старки, отметив, что компания надеется вернуться.

Старки заявил, что после приостановки поставок в страну ранее в 2022 году представители компании «продолжили пристально следить за ситуацией».

«К сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России», - приводит РИА Новости слова члена пресс-службы, который заявил, что «после многолетней работы» компания все же надеется «вернуться однажды, если будут подходящие условия».

Напомним, сегодня, 29 августа, появилось сообщение о том, что шведский производитель телеком-оборудования Ericsson решил закрыть все представительства в России до конца 2022 года, а также сократить всех своих сотрудников.