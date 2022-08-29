Видео уничтожения украинских силовиков показал Кадыров

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале опубликовал кадры зачистки на северском направлении.

"Алгоритм действий противника последователен и более чем предсказуем, поэтому здесь в дело вступают наши бравые артиллеристы. Они вмиг обрушивают на головы фашистов свинцовый дождь, сводя на нет любую возможность спастись. Именно такая картина вырисовывается сегодня на северском направлении. Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с ОРБ и союзными войсками неспешно зачищают от бандеровских грызунов ответственную территорию", - прокомментировал публикацию Кадыров.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.