Власти Херсонской области опровергли слухи о наступлении украинских войск на Херсон

Власти Херсонской области назвали фейком информацию о якобы наступлении на Херсон украинских войск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Херсонской области назвали недостоверной информацию о якобы начавшемся наступлении украинских войск на Херсон. Об этом в администрации региона заявили в понедельник 29 августа.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов назвал слухи о наступлении ВСУ фейком и заявил, что город живет мирной жизнью.

"Это фейк. Наступление ВСУ - это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся", - цитирует Стремоусова ТАСС.

Стремоусов добавил, что фейки о наступлении украинских формирований на Херсон увеличивают количество желающих прийти на референдум, чтобы "закончить этот кошмар".

Глава Крыма Сергей Аксенов также назвал фейком украинской пропаганды слухи о наступлении ВСУ на южном направлении.

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