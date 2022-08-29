Власти Запорожья назвали местью за обращение к МАГАТЭ обстрел украинскими войсками Энергодара Фото: REUTERS

Обстрел жилых районов Энергодара и его пригорода является местью за сбор подписей под обращением в МАГАТЭ с призывом повлиять на Украину и прекратить обстрелы Запорожской АЭС, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Очевидно, что для Украины визит миссии МАГАТЭ на станцию невыгоден. В целях сорвать его, прошедшей ночью была устроена циничная провокация – обстрел жилых районов Энергодара, в результате которого пострадали люди и гражданская инфраструктура", - отметил Балицкий у себя в Телеграм-канале.

Как уточнил Балицкий, обстрел Энергодара и его пригорода продолжается и в течение сегодняшнего дня.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.