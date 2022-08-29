Паром с 300 пассажирами загорелся около побережья Швеции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около берегов Швеции загорелся автомобильный паром, на борту которого находятся 300 человек.

Как передает агентство France-Presse со ссылкой на представителя морской администрации Йонаса Францена, на данный момент проводится спасательная операция. Сообщается, что само возгорание началось на палубе.

«На автомобильной палубе возник пожар», - передает агентство, отмечая, что на данный момент началась эвакуация людей, а на место происшествия были направлены три вертолета, а также семь спасательных судов.

Уточняется, что загорелся автомобильный паром Stena Scandica, который находился у берегов шведского острова Готска-Сандён.

«Возгорание находится под контролем», - приводит агентство слова одного из представителей морской администрации.

На данный момент сообщений о пострадавших нет, также пока неизвестна причина возгорания.