Жители Тюмени жалуются на шум работающего генератора кофейни на набережной

Жители Тюмени жалуются на шум с набережной Фото: Вадим Бегун

Тюменцы жалуются на ночной шум, который исходит от работающего генератора кофейни, расположенной в районе городской набережной. Жители города утверждают, что гул стоит до трех часов ночи.

- С собственником фургона разговаривали уже не раз, предлагали поменять место дислокации генератора, но он отказывается. Рядом жилой дом, стационар ОКВД. Гул от генератора слышан даже при закрытых окнах. В полицию тоже обращались, но там пояснили, что они в решении данной проблемы бессильны - пишут местные жители в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях к посту пользователи советуют обращаться с жалобой на шум сразу в управление Роспотребнадзора, так как специалисты данного ведомства замеряют уровни звука в децибелах с помощью специального прибора — шумомера.

Как сообщает сетевое издание «Наш город», тюменцы уже жаловались на шумную работу генераторов около моста Влюбленных и тогда проблему хотели решить с помощью подключения мобильных кофеен к центральной системе электроснабжения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что участник первой «Фабрики звезд», певец Михаил Гребенщиков в июле этого года снял клип про Тюмень. В комментариях к ролику, который был опубликован на платформе YouTube, исполнитель сообщил, что заезжал в областную столицу на один денек. В это время, по всей видимости, и был снят клип.