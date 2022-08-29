США проведут встречу доноров военной помощи Украине 8 сентября 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Соединенных Штатов созывает очередную встречу стран-доноров военной помощи Украине, она пройдет 8 сентяря этого года, сообщает Пентагон.

«Министр Остин вновь пригласил министров обороны и высокопоставленных военных представителей со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса на Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США», – говорится на сайте ведомства.

Встреча состоится на авиабазе Рамштайн в Германии.

Напомним, ранее стало известно, что существенная часть западной военной помощи Украине не попадает на фронт, а государства-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.

Ранее американское издание The Economist назвало три условия, при которых Вашингтон прекратить оказывать помощь Украине.

Как писал сайт KP.RU, Бюро экономической безопасности Украины сообщило, что выявило случаи продажи поступающей с Запада гуманитарной помощи, а также продукции военного назначения.