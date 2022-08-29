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Политика29 августа 2022 12:56

Росгвардейцы задержали участников «Правого сектора»* в ЛНР

За прошедшие сутки они также обнаружили шесть схронов с орудием и боеприпасами
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Росгвардейцы задержали участников «Правого сектора»* в ЛНР

Росгвардейцы задержали участников «Правого сектора»* в ЛНР

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники Росгвардии задержали в Луганской народной республике двоих участников националистической организации «Правый сектор»*, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ЛНР сотрудники спецподразделений Росгвардии при проведении адресных мероприятий задержали двое пособников ВСУ, участников запрещенной организации «Правый сектор»*, – сказано на сайте Росгвардии.

Кроме того, за прошедшие сутки росгвардейцы обнаружили шесть схронов, в которых находились девять гранатометов, в том числе иностранного производства, шесть реактивных снарядов, около 200 артиллерийских снарядов, более 30 ручных гранат, около 150 выстрелов к гранатометам и более 500 боеприпасов к стрелковому оружию, а также пять килограммов взрывчатых веществ.

Как писал сайт KP.RU, ранее Росгвардия задержала в Харьковской области четырех пособников Вооруженных сил Украины.

*Запрещенная в России организация