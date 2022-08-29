Захарова надеется на объективность выводов миссии МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия надеется, что выводы миссии МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС будут объективны, они не должны иметь политической окраски, заявила сегодня, 29 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наша политическая позиция в том, что содействовать всячески, в частности, и политически, работой дипломатов, работой на международных площадках, содействовать и способствовать проведению этой миссии, а выводы работы этой миссии не должны быть спрогнозированы кем-то, не должны иметь какой-то политической окраски, они должны быть объективными", - отметила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Также дипломат добавила, что в Москве исходят из того, что миссия инспекторов МАГАТЭ "состоит из специалистов в своем деле - людей, которые профессионально занимаются проблемами ядерной энергетики, ядерных объектов".

Ранее Мария Захарова призвала Киев прекратить провокации против Запорожской АЭС. Она полагает, что подобные действия украинской стороны чреваты ядерной аварией.

Также ранее дипломат призвала Украину не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Так Захарова прокомментировала итоги заседания Совбеза ООН.