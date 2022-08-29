Правительство России прогнозирует инфляцию по итогам 2022 на уровне 12-13% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инфляция в России по итогам этого года составит около 12-13%, что является более оптимистичным прогнозом, чем ранее, сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

«В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12-13% с учетом тенденций, которые есть сегодня. Это гораздо позитивнее и гораздо оптимистичнее, чем мы ожидали два-три месяца назад», – сказал вице-премьер на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

По словам Белоусов, прогнозируемый уровень инфляции в России сопоставим с инфляцией в странах Запада.

По данным Росстата, с начала года инфляция в России составила 11%. Если взять данные за прошедшие 12 месяцев, рост цен чуть выше – 15%. При этом особняком в общей картине инфляции стоит бензин. За год он подорожал на 3,8%. Сайт KP.RU разбирался, почему так произошло?