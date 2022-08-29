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Происшествия29 августа 2022 13:28

RT: Политик Леонид Гозман* задержан в Москве

В настоящее время он находится в Тверском ОВД столицы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Политик Леонид Гозман* задержан в Москве

Политик Леонид Гозман* задержан в Москве

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полиция задержала в Москве политика и общественного деятеля Леонида Гозмана*, обвиняемого в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией, рассказал источник в правоохранительных органах.

По информации RT, в настоящее время он находится в Тверском ОВД столицы. Гозману грозит штраф до двух тысяч рублей или арест сроком на 15 суток.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство внутренних дел РФ объявило Гозмана* в федеральный розыск. Розыск политика, который является соратником бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, ведется в рамках расследования уголовного дела, однако по какой именно статье Уголовного кодекса РФ оно возбуждено, в МВД не сообщили.

До этого Леонид Гозман* стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве. Об этом рассказал его адвокат Михаил Бирюков. По его словам, политика подозревают в том, что не уведомил о наличии у него второго гражданства.

*Признан в России СМИ-иноагентом