ВТБ поддержит 40 тысяч клиентов старшего поколения

Выплату начислят первым 40 тысячам пенсионеров, которые подадут заявление на перевод пенсии на карту «Мир» ВТБ и получат первую выплату с 12 сентября по 30 ноября 2022 года. Каждый 10-тысячный пенсионер, который станет клиентом банка и получит первую пенсионную выплату в этот период, получит от ВТБ 100 тысяч рублей.

– Наша цель – оказать финансовую поддержку пенсионерам и создать комфортные условия для решения финансовых вопросов без посещения офиса банка. Перевести пенсию можно в ВТБ Онлайн и на сайте банка. А карту мы можем доставить клиенту домой, – прокомментировала инициативу начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Инна Земан.

Единовременными выплатами ВТБ не ограничивается. Он ежемесячно начисляет без дополнительных условий 7% годовых на остаток по счету до 100 тысяч рублей пенсионерам, которые получают пенсию в банке. У них есть возможность снимать наличные без комиссии в банкоматах других банков, а их счета и карты банк бесплатно страхует на случай мошеннических действий.

40 тысяч пенсионеров, которые подадут заявление на перевод пенсии на карту «Мир» ВТБ, получат по 1 тысяче рублей с 15 по 31 декабря. Всего в этом году ВТБ направит на поддержку старшего поколения более 500 млн рублей.