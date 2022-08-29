В Совбезе заявили, что спецслужбы Украины распространяли наркотики в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецслужбы Украины подбирали наркоторговцев и всячески способствовали их деятельности по распространению наркотиков на территории России, сообщил замсекретаря Совета Безопасности РФ Александр Гребенкин.

"Установлено, что украинские спецслужбы подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием для распространения наркотических средств в России", - уточнил Гребенкин в интервью "Российской газете".

Также он добавил, что основной упор был сделан на работу с молодыми людьми. Именно по этой причине вместо классических опиатов украинцы распространяли "модную в среде подростков синтетику - соли и спиды", добавил замсекретаря Совбеза РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.