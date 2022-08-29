Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба Президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в котором обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

«Затронуты некоторые практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, имеющих ключевое значение для поддержания стабильности и безопасности в регионе», – сообщается на сайте Кремля.

Политики подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических связей России и Армении, а также обменялись поздравлениями по случаю 25-летия подписания договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта со стороны Азербайджана. Инцидент был отмечен в районе высоты Сарыбаба, в зоне ответственности российского миротворческого контингента. В связи с этим Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта в Нагорном Карабахе.