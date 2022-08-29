Норвегия выделит Украине 205 миллионов евро на покупку природного газа

Норвегия выделит украине 205 млн евро на закупку газа. Фото: REUTERS

Норвегия выделит Украине порядка 205 миллионов евро на закупки природного газа, которые будут осуществлены осенью и зимой. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на главу норвежского правительства Йонаса Гара Стёре.

Премьер-министр рассказал, что Норвегия решила удовлетворить просьбу, с которой ранее к ней обратился официальный Киев.

«Украина попросила Норвегию взять на себя роль лидера в обеспечении доступа к энергии. Мы откликаемся и предлагаем использовать два миллиарда крон для того, чтобы украинцы могли купить газ осенью и зимой», - сказал Стёре агенству.

Два миллиарда крон составляют эквивалент около 205 миллионов евро. Всего Норвегия планирует выделить Украине помощь в размере 10 миллиардов крон. «Газовый» пакет является частью этой помощи. Деньги не будут переведены напрямую в Украину. Средства передадут Европейскому банку реконструкции и развития, который, в свою очередь, будет курировать закупку газа для Украины.

Ранее на Украине предложили «конфисковывать» российский газ из трубы в Европу.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Украина воровала российский газ еще десятилетие назад, а Европа молчала.