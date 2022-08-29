Родителям рассказали, как эффективно освежить знания детей к 1 сентября Фото: Shutterstock

Директор образовательного ресурса ЯКласс Екатерина Рыжова рассказала родителям, как мягко и эффективно освежить знания перед 1 сентября.

Так, сперва следует выявить пробелы в знаниях ребенка, оставшиеся с прошлого года. Определить темы, которые не были усвоены в достаточном объеме, поможет экспресс-диагностика. Для этого достаточно, по словам эксперта, решить проверочную работу по каждому предмету для того.

«Для школьников старших классов, которые больше всего ценят интерактивный компонент обучения, хорошим способом освежить знания станут записи онлайн-уроков. Короткие видео помогут разнообразить теоретическую подачу материала и лучше усвоить пройденные темы», - сказала она в беседе с "Газета.ru".

Ранее педагог рассказала, каким навыкам нужно научить ребёнка перед походом в первый класс. Как рассказывает Life.ru, будущий школьник должен уметь назвать имена родителей и рассказать про них, уточнила эксперт. Также важно, чтобы ребёнок знал наизусть адрес проживания и телефоны самых близких членов семьи.

Напомним, глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о готовности всех школ в России начать новый учебный год в очном формате. Но из-за возможного роста заболеваемости ковидом в образовательных учреждениях будут приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, передает телеканал "360".

Как писал сайт KP.RU, торжественные церемонии будут проводить в начале и в конце учебной недели, а также во время школьных торжеств, соревнований и в дни государственных праздников. Поднимать Государственный флаг РФ доверят лучшим ученикам (в учебе, спорте, творческой деятельности), педагогам и даже родителям. Стяги, флагштоки и гербы закупают за госсчет. А перед уроками будет звучать государственный гимн. Детворе предстоит не просто слушать, но и подпевать, поэтому кто еще не знает слова, к сентябрю выучить!