Бывший глава ЦРУ Помпео заявил, что из-за Байдена США подвергнутся мощной террористической атаке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что из-за решения Джо Байдена вывести войска США из Афганистана в Штатах возник серьезный риск повторения террористических актов 11 сентября 2001 года. Об этом он заявил на радио "Cats Roundtable".

"Мы с большей вероятностью подвергнемся нападению, как это произошло в Нью-Йорке 20 лет назад… Прошел уже год с того периода, когда все увидели своими глазами, что американцы позади. Тринадцать американцев погибли. Афганцы цеплялись за американские самолеты, когда мы, поджав хвосты, бежали из этой страны", - отметил Помпео.

Напомним, угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и полностью их уничтожили.

Ранее американский лидер Джо Байден уведомил Конгресс о планах лишить Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО.