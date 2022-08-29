В Мелитополе прогремели пять взрывов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мелитополе Запорожской области прогремели пять взрывов. Об этом в понедельник 29 августа сообщил член главного Совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Мелитополь – громко!» – написал Рогов в своем Тelegram-канале, пообещав позже сообщить подробности происходящего.

«Подтверждаю, что было четыре или пять взрывов в северной части города», - позже сказал Рогов ТАСС.

Тем временем полицейские в Херсонской области нашли оружейный тайник сотрудника военкомата Украины, а запорожские власти заявили, что в понедельник 29 августа на Запорожской АЭС украинским ударом пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом.

Также в российском Совбезе заявили, что спецслужбы Украины распространяли наркотики в России.

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