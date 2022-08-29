Названы преимущества очного обучения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

90% всей информации мы получаем невербально и только 10% – вербально через информационные каналы, поэтому преподаватели используют это во время очного обучения, заявил генеральный директор «Компьютерной Академии ТОР» Павел Специан.

«Работает так называемая «педагогическая магия» – преподаватель видит настроение детей, чувствует их, может подключить эмоции, чтобы удержать внимание, чтобы передать свое отношение к предмету, и таким образом достигает высокого результата», — пояснил он в беседе с "Газета.ru".

По словам специалиста, если человек учился очно, с большой вероятностью он получил более эффективное и качественное образование, чем тот же студент, обучающийся в онлайне.

"Мы видим по тому, как с переходом на дистанционное обучение резко упало качество и эффективность школьного образования. Поэтому если мы говорим о работодателе, то зачастую они выбирают квалификацию, а не способ обучения. Но если они рассматривают обучение, то при прочих равных, безусловно отдадут преимущество тому, кто учился в оффлайн", - отметил Специан.

Как рассказывал Life.ru, в Госдуме считают, что очную и удалённую формы обучения в школах можно чередовать ради снижения числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Например, две недели заниматься в школе и одну — из дома. Или же перевести в онлайн-формат некоторые второстепенные предметы.

Кстати, онлайн-обучение является отличным способом восполнить пробелы в знаниях, а также сменить квалификацию или освоить новую профессию, передает телеканал "360". Однако к выбору платформы для обучения стоит подходить внимательно. Очень важно выбирать для обучения только проверенные платформы, заявил руководитель проекта «Высшая лига», начальник методического управления Фонда новых форм развития образования Андрей Лукутин.