Исследование: почти треть россиян покупают своим детям к школе смартфоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики маркетплейса Ozon провели исследование и выяснили, что почти треть россиян покупают своим детям к школе смартфоны, еще около четверти — планшеты и ноутбуки.

Как рассказывает "Газета.ru", стационарные компьютеры чуть менее популярны, их приобретает только каждый пятый респондент. А каждый десятый (11%) родитель не покупает своим детям вообще никаких гаджетов.

Так, в первой половине августа 2022 года продажи ноутбуков и смартфонов выросли на 19% год к году, планшетов — на 13%. Также детям охотно покупают электронные книги и умные часы с GPS-трекером, позволяющие быстро установить местонахождение ребенка (+39%), электронные микроскопы (+50%) и графические планшеты (+30%).

Ранее «Известия» сообщали, что две трети родителей (65%) выделяют своим детям, которые учатся в школе, в среднем не более 5 тыс. рублей в месяц. Уточняется, что 46% опрошенных выдают школьникам определенную сумму в оговоренный срок. Каждый десятый выделяет своему ребенку до 10 тыс. рублей, отдельные родители не считают, сколько денег дают детям.

До этого розничные сети магазинов детской одежды и товаров для учебы подсчитали, во сколько родителям обойдется подготовка ребенка к занятиям в школе в этом году. Таким образом, форма для девочек стоит в районе 11,5 тысячи рублей. Мужские аналоги обойдутся дешевле — около 9,5 тысячи рублей. Рюкзак для учащихся начальных классов на текущий момент стоит ровно четыре тысячи, передает ФАН.

Кстати, до начала учебного года осталось несколько дней. Школьники и студенты вместе с родителями проверяют все ли успели купить и подготовить. Для большинства звездных родителей эта подготовка не самая затратная – они еще и за учебу детей ежегодно платят. Обеспеченные знаменитые родители часто выбирают для наследников частные школы или платные отделения высших учебных заведений. Мы узнали цены на новый учебный год в самых востребованных у наследников звезд школах и вузах.