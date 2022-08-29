Замглавы Собвеза Гребенкин считает, что Украина стала одним из крупнейших криминальных анклавов Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина в течение последних лет превратилась в один из крупнейших криминальных анклавов Европы из-за так и не доведенных до конца реформ в сфере правопорядка, заявил замсекретаря Совета Безопасности России Александр Гребенкин.

"Нужно отметить, что в последние годы в результате большого числа реформ по западному образцу в сфере правопорядка, к слову, так и не доведенных до конца, тотальной коррупции на всех уровнях власти и разгула организованной преступности Украина превратилась в один из крупнейших криминальных анклавов Европы", - заявил Гребенкин в интервью "Российской газете".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.