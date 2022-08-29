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Политика29 августа 2022 14:49

Замглавы Собвеза Гребенкин считает, что Украина стала одним из крупнейших криминальных анклавов Европы

Реформы в сфере правопорядка страна так и не довела до конца, подчеркнул он
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Замглавы Собвеза Гребенкин считает, что Украина стала одним из крупнейших криминальных анклавов Европы

Замглавы Собвеза Гребенкин считает, что Украина стала одним из крупнейших криминальных анклавов Европы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина в течение последних лет превратилась в один из крупнейших криминальных анклавов Европы из-за так и не доведенных до конца реформ в сфере правопорядка, заявил замсекретаря Совета Безопасности России Александр Гребенкин.

"Нужно отметить, что в последние годы в результате большого числа реформ по западному образцу в сфере правопорядка, к слову, так и не доведенных до конца, тотальной коррупции на всех уровнях власти и разгула организованной преступности Украина превратилась в один из крупнейших криминальных анклавов Европы", - заявил Гребенкин в интервью "Российской газете".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.