Житель Польши раскрыл, как местные относятся к ситуации с топливом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проживающий в Кракове россиянин Артем Курбасов рассказал, что цены на бензин, газ и солярку в Польше выросли примерно на 20 процентов еще в марте. Так, стоимость бензина выросла до 8 злотых за литр.

«Сейчас литр бензина, если я не ошибаюсь, стоит 7,50 злотых, автомобильный газ стоит 3 злотых, а литр дизеля — 7 злотых, в марте стоил 8», — рассказал он в беседе с Lenta.ru.

По словам Курбасова, по сравнению с другими европейскими странами, например Чехией, Словакией, Германией, цены на топливо в Польше адекватные, и у людей нет паники по этому поводу.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что Польша начала брать российский газ из Германии в реверсном режиме, потому что поставляемый Россией для ФРГ газ по долгосрочному контракту оказался дешевле. Он напомнил, что Польша включила Ямал — Европу в реверсном режиме и начала примерно 32 млн газа в сутки брать из ФРГ, рассказывает RT.

До этого в Польше предупредили о наступающем дефиците молока из-за высоких затрат на энергию и ограничений на энерго- и газоснабжение. В этой связи Союз переработчиков молока Польши обратился к правительству с просьбой оказать поддержку производителям молочной продукции. В союзе отметили, что недостатка молока на молочных заводах нет, а проблема заключается именно в высоких энергозатратах, передают "Известия".