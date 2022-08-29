СК России расследует убийство замглавы Херсонской ВГА Ковалева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России расследует убийство заместителя председателя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Алексея Ковалева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления в отношении заместителя председателя Херсонской ВГА. По предварительным данным, в результате полученного огнестрельного ранения скончался заместитель председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев», – сказано в Telegram-канале СК РФ.

По информации следователей, покушение на Ковалева было совершено в воскресенье, 28 августа. Кроме него погибла также девушка, проживавшая совместно с замглавы Херсонской ВГА. СК России пообещал принять меры по установлению лиц, причастных к нападению на Ковалева.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа умер замглавы ВГА Каховского района Херсонской области Виталий Гура. На чиновника было совершено покушение.