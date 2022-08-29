Полицейские в Херсонской области нашли оружейный тайник сотрудника военкомата Украины Фото: REUTERS

Сотрудники полиции нашли оружейный тайник сотрудника украинского военкомата в поселке Белозерка под Херсоном, который был оборудован в колодце, сообщается в Телеграм-канале МВД региона.

"Двадцать восьмого августа в процессе оперативно-розыскных мероприятий в Белозерке у местного жителя Д., 1971 года рождения полицейские обнаружили и изъяли пять автоматов АК-74 с пятью магазинами, 1250 патронов калибра 5,45 мм, две гранаты (РГД-5 и Ф-1) и два запала, две дымовых шашки", - уточняется в сообщении.

Также отмечается, что работавший в Белозерском военкомате и покинувший пределы Херсонской области до начала спецоперации мужчина прятал в колодце.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.