Аналитик Демидов заявил, что Германия столкнется с ежемесячным дефицитом газа с декабря 2022 года Фото: Архив "КП"

Международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что несмотря на готовность Франции помочь ФРГ с поставками газа, Германия может столкнуться с ежемесячным дефицитом голубого топлива с декабря 2022 года.

«Учитывая потребность в газе Германии в зимние месяцы, а это от 8 до 12 миллиардов кубометров в месяц, и то, что Германия ежемесячно получает около 2,5 миллиарда кубометров в виде СПГ [сжиженного природного газа], а свои запасы составляют 19 миллиардов кубометров газа, можно предположить, что данная инициатива не изменит ситуацию с дефицитом газа на рынке Германии, и уже в декабре Германия столкнется с нехваткой газа», — сказал он в беседе с Lenta.ru

По подсчетам специалиста, дефицит газа ежемесячно будет составлять от 8 до 11 миллиардов кубометров.

Напомним, Франция готова обеспечить поставки газа в Германию, заявила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун. Она отметила, что страны ЕС намерены координировать действия по сокращению и оптимизации энергопотребления, передает RT.

Кстати, В Германии этой зимой могут ввести режим ЧС, передает ОТР. Связано это с нехваткой газа. По данным немецких СМИ, от дефицита топлива в основном пострадают регионы. Химическая промышленность остановит часть производства. Быстро заменить газ на другие виды топлива не получится из-за технологических особенностей.

Ранее канцлер Германии Шольц допустил, что ФРГ может остаться без поставок российского газа уже в самое ближайшее время. Все дело в том, что немецкие власти наотрез отказались идти на условия Москвы и оплачивать поставки газа из РФ в рублях