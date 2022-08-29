Премьер Польши Моравецкий попросил президента Макрона ускорить поставки оружия Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша просит Францию ускорить поставки вооружения Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Париже после встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.

"Я просил, обращался к господину президенту о как можно скорейших поставках вооружения, об усилении финансовой поддержки для Украины", - отметил Моравецкий.

Россия ранее направила государствам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для РФ. Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркивали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву вооружение.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.