Bloomberg: Евросоюз планирует готовить снайперов, саперов и офицеров для ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз планирует предложить Украине в рамках будущей европейской тренировочной миссии готовить снайперов, саперов, а также офицеров для украинских военных, об этом говорится в документе, который, по информации агентства Bloomberg, был разослан представителям стран ЕС внешнеполитической службой.

Кроме этого, уточняется, что с такой просьбой к Евросоюзу ранее обратились украинские военные.

"После согласования с Вооруженными силами Украины и консультаций с партнерами, в частности, США и Британией, одна или несколько из указанных задач могут быть поддержаны этой тренировочной миссией", - отмечается в документе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.