Премьер Польши Моравецкий потребовал от ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Премьер Польши Моравецкий призвал страны ЕС не выдавать визы россиянам. Фото: REUTERS

Польша продолжает требовать от стран Евросоюза прекращения выдачи россиянам виз, за исключением гуманитарных. Об этом заявил в понедельник 29 августа премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась в Париже.

На пресс-конференции после переговоров с Макроном Моравецкий рассказал, что в последнее время на пляжах европейских стран отдыхают «семьи российских политиков» и отметил, что для ЕС сейчас «не время пользоваться деньгами российских туристов».

«Польша вместе с Финляндией, вместе с балтийскими странами находится среди тех стран, которые обозначают наш более решительный подход к заблокированию всех виз для граждан России, за исключением гуманитарных виз», - цитирует Моравецкого РИА Новости.

Ранее премьер Эстонии призвала лишить россиян «привилегии» посещать страны Европы.

Латвия приостановила выдачу въездных виз россиянам. Ограничительная мера введена на неопределенный срок.

Тем временем США заявили, что продолжат выдавать визы россиянам и обсудят проблему невозвратных консульских сборов.

Также в Германии заявили, что призыв Зеленского не выдавать шенгенские визы россиянам расколол Европу.