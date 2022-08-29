В Чувашии разработают стратегию комплексного развития системы летнего оздоровления детей

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По сравнению с 2021 годом, в этот летний период в Чувашии отдохнули на 12000 детей. Всего за лето различными формами было охвачено около 70 процентов детей.

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрий Захаров сообщил, что в республике функционировали загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания на базе образовательных организаций и учреждений социального обслуживания населения. Он добавил, что в республике также был организован отдых для 216 детей, прибывших с территорий ДНР и ЛНР.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что важно запланировать масштабную работу на 2023 год. «Необходимо составить стратегию комплексного развития системы летнего оздоровления детей, в том числе лагерей с круглогодичным функционированием по целевым направлениям, – обозначил Глава. – Есть на этот счет поручение Президента России. Насколько будем готовы к реализации этой работы, настолько сможем привлечь федеральные средства, дополнить их своими, чтобы довести до целевых значений с точки зрения обеспечения современных стандартов детского отдыха и творческого развития детей в ходе оздоровительных кампаний».