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Политика29 августа 2022 16:26

В США сообщили, что ВСУ используют старую тактику американского спецназа в ходе конфликта с Россией

CNN рассказала, что Украина использует созданную в США концепцию в ходе конфликта с Россией
Мария ПАВЛОВА
Украинцы используют в конфликте с Россией разработанную в США тактику.

Украинцы используют в конфликте с Россией разработанную в США тактику.

Фото: REUTERS

Украина использует в конфликте с Россией тактику американского спецназа, которая была разработана несколько лет назад. Об этом пишет CNN со ссылкой на генерал-лейтенантаа в отставке Марка Шварца.

По словам Шварца, украинцы используют Resistance Operating Concept (ROC), которая предполагает задействование всех ресурсов и использование нетрадиционных способов борьбы при конфликте, в частности, использование мирных жителей в качестве щита.

Концепция была разработана в 2013 году и представляет собой схему действий для небольших государств, которая может быть применена в ходе конфликта с крупной страной.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ используют запрещенные методы ведения войны и обстреливают спальные районы населенных пунктов.

Также сообщалось, что ВСУ используют запрещенные противопехотные мины «Лепесток» при ударах по Донецку.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.