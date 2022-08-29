В США сообщили, что ВСУ используют старую тактику американского спецназа в ходе конфликта с Россией

Украинцы используют в конфликте с Россией разработанную в США тактику. Фото: REUTERS

Украина использует в конфликте с Россией тактику американского спецназа, которая была разработана несколько лет назад. Об этом пишет CNN со ссылкой на генерал-лейтенантаа в отставке Марка Шварца.

По словам Шварца, украинцы используют Resistance Operating Concept (ROC), которая предполагает задействование всех ресурсов и использование нетрадиционных способов борьбы при конфликте, в частности, использование мирных жителей в качестве щита.

Концепция была разработана в 2013 году и представляет собой схему действий для небольших государств, которая может быть применена в ходе конфликта с крупной страной.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ используют запрещенные методы ведения войны и обстреливают спальные районы населенных пунктов.

Также сообщалось, что ВСУ используют запрещенные противопехотные мины «Лепесток» при ударах по Донецку.

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