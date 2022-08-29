Глава Каховского района Леонтьев предупредил, что обстрел ГЭС может нарушить электроснабжение Украины Фото: REUTERS

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев призвал киевские власти к прекращению варварского обстрела Каховской ГЭС, в противном случае, может быть нарушено электроснабжение и самой Украины.

“Существует высокий риск для объекта. Электроснабжение южной части Украины может оказаться под большим вопросом. ГЭС связана единой энергосистемой. Это серьезно, но Украина продолжает каждый день и по несколько раз, в частности, среди белого дня осуществлять обстрелы города и района ГЭС. Это варварство. А коллективный запад радуется этому", - отметил Леонтьев в комментарии РИА Новости.

Украинские войска на протяжении последних месяцев обстреливают Новую Каховку и район Каховской ГЭС. Их прикрытие обеспечивает российская система ПВО.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.