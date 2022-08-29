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Политика29 августа 2022 17:07

Глава Каховского района Леонтьев предупредил, что обстрел ГЭС может нарушить электроснабжение Украины

Также он призвал киевские власти прекратить обстрел станции
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава Каховского района Леонтьев предупредил, что обстрел ГЭС может нарушить электроснабжение Украины

Глава Каховского района Леонтьев предупредил, что обстрел ГЭС может нарушить электроснабжение Украины

Фото: REUTERS

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев призвал киевские власти к прекращению варварского обстрела Каховской ГЭС, в противном случае, может быть нарушено электроснабжение и самой Украины.

“Существует высокий риск для объекта. Электроснабжение южной части Украины может оказаться под большим вопросом. ГЭС связана единой энергосистемой. Это серьезно, но Украина продолжает каждый день и по несколько раз, в частности, среди белого дня осуществлять обстрелы города и района ГЭС. Это варварство. А коллективный запад радуется этому", - отметил Леонтьев в комментарии РИА Новости.

Украинские войска на протяжении последних месяцев обстреливают Новую Каховку и район Каховской ГЭС. Их прикрытие обеспечивает российская система ПВО.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года можно прочитать здесь.