Фадеев предложил не принимать в российские школы не владеющих русским языком детей мигрантов

Фадеев заявил, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в общий класс, чтобы не срывать образовательный процесс. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дети мигрантов, не владеющие русским языком, не могут быть зачислены в российские школы. Об этом заявил в понедельник 29 августа глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Фадеев объяснил свою позицию тем, что в условиях, когда в классе находятся не владеющие русским дети, образовательный процесс будет сорван.

«Мы считаем, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Иначе обучение всего класса будет сорвано. Пострадают не только российские дети, но и сами приезжие. О каком образовательном процессе можно говорить, если они ничего не понимают?» - приводит слова Валерия Фадеева Telegram-канал СПЧ.

Глава Совета предложил в качестве решения организацию подготовительных курсов по русскому языку для детей мигрантов школьного возраста. По словам Фадеева, дети должны пройти подготовку на таких курсах в течение года прежде, чем будут зачислены в общий класс.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что мигранты должны знать русский язык и понимать нашу культуру.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов и заявил, что работу по социокультурной адаптации мигрантов необходимо начинать еще на их родине.