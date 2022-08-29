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Общество29 августа 2022 17:08

Фадеев предложил не принимать в российские школы не владеющих русским языком детей мигрантов

Чиновник указал на необходимость подготовительных курсов по русскому языку для детей мигрантов
Мария ПАВЛОВА
Фадеев заявил, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в общий класс, чтобы не срывать образовательный процесс.

Фадеев заявил, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в общий класс, чтобы не срывать образовательный процесс.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дети мигрантов, не владеющие русским языком, не могут быть зачислены в российские школы. Об этом заявил в понедельник 29 августа глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Фадеев объяснил свою позицию тем, что в условиях, когда в классе находятся не владеющие русским дети, образовательный процесс будет сорван.

«Мы считаем, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Иначе обучение всего класса будет сорвано. Пострадают не только российские дети, но и сами приезжие. О каком образовательном процессе можно говорить, если они ничего не понимают?» - приводит слова Валерия Фадеева Telegram-канал СПЧ.

Глава Совета предложил в качестве решения организацию подготовительных курсов по русскому языку для детей мигрантов школьного возраста. По словам Фадеева, дети должны пройти подготовку на таких курсах в течение года прежде, чем будут зачислены в общий класс.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что мигранты должны знать русский язык и понимать нашу культуру.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов и заявил, что работу по социокультурной адаптации мигрантов необходимо начинать еще на их родине.