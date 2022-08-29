Британцев призвали из-за засухи не брезговать очищенными сточными водами

Британцам посоветовали не быть брезгливыми и пить переработанные сточные воды. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Британцев призвали стать менее брезгливыми, не мыть машины и пить сточные воды после их очистки. Об этом написал в статье для газеты Times глава британского агентства по охране окружающей среды Джеймс Биван.

Чиновник назвал воду ценным ресурсом и призвал не поливать газоны и не мыть машины на фоне дефицита воды из-за сильнейшей засухи. Своим самым любимым способом экономии воды Джемс Биван назвал отказ от мыться автомобиля.

Также он заявил о необходимости использовать переработанные сточные воды, в том числе и для питья.

«Мы должны быть менее брезгливы в отношении того, откуда берется наша питьевая вода. Частью решения будет переработка воды, полученной в результате очистки сточных вод, и ее превращение вновь в питьевую воду - совершенно безопасную и здоровую», - написал Биван.

Ранее сообщалось, что в Великобритании не хватает питьевой воды из-за рекордной засухи. Жара в Великобритании сильнее, чем в Карибском бассейне.

В британских регионах из-за засухи запрещают использовать шланги, заполнять декоративные пруды и бассейны.

Эксперты заявляют о катастрофических последствиях от засухи для экономики Европы.