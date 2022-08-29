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В мире29 августа 2022 17:29

Британцев призвали из-за засухи не брезговать очищенными сточными водами

Глава британского агентства по охране окружающей среды Биван назвал отказ от мытья машины своим любимым методом экономии воды
Мария ПАВЛОВА
Британцам посоветовали не быть брезгливыми и пить переработанные сточные воды.

Британцам посоветовали не быть брезгливыми и пить переработанные сточные воды.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Британцев призвали стать менее брезгливыми, не мыть машины и пить сточные воды после их очистки. Об этом написал в статье для газеты Times глава британского агентства по охране окружающей среды Джеймс Биван.

Чиновник назвал воду ценным ресурсом и призвал не поливать газоны и не мыть машины на фоне дефицита воды из-за сильнейшей засухи. Своим самым любимым способом экономии воды Джемс Биван назвал отказ от мыться автомобиля.

Также он заявил о необходимости использовать переработанные сточные воды, в том числе и для питья.

«Мы должны быть менее брезгливы в отношении того, откуда берется наша питьевая вода. Частью решения будет переработка воды, полученной в результате очистки сточных вод, и ее превращение вновь в питьевую воду - совершенно безопасную и здоровую», - написал Биван.

Ранее сообщалось, что в Великобритании не хватает питьевой воды из-за рекордной засухи. Жара в Великобритании сильнее, чем в Карибском бассейне.

В британских регионах из-за засухи запрещают использовать шланги, заполнять декоративные пруды и бассейны.

Эксперты заявляют о катастрофических последствиях от засухи для экономики Европы.