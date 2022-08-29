Аналитик Демидов спрогнозировал падение цен на газ в Европе до 2500 долларов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цены на газ в Европе бьют рекорды, ЕС предстоит непростая зима из-за дефицита топлива. Пока Германии удалось заполнить свои газовые хранилища, это спровоцирует снижение спроса и корректировку цен на голубое топливо.

Европейские цены на газ упали уже на 19%, до 2900 долларов. Международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов полагает, что к осени газ будет торговаться на отметке в 2500 долларов.

- Было понятно, что, как только немцы заполнят свои ПХГ необходимым количеством, они перестанут закупать газ в больших объемах, что приведет к корректировке цены, — сказал Демидов Lenta.ru.

Уже с середины сентября – октября начнется корректировка цены.

Но даже при заполнении хранилищ на 100%, Германии необходимы поставки минимум на шесть миллиардов кубометров в месяц.

- В декабре в Германии все равно будет дефицит. А заявления о заполнении звучат, чтобы уравновесить цены, - заключил эксперт.

Антироссийские санкции поставили Германию в положение, когда она вынуждена закупать газ у соседей совершенно не по рыночным ценам, а в 10 раз дороже. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, ученый-экономист Павел Медведев.

В Европе продолжает усугубляться энергетический кризис, сопровождающийся значительным ростом цен на газ и электричество. Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ближайшие месяцы гражданам страны придётся тяжело из-за «баснословных» цен на энергоносители, причём в росте тарифов он вновь обвинил Москву, передает RT.