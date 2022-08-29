В сети ресторанов "Вкусно и точка" отрицают дефицит сыра и упаковки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» опровергли проблемы с сыром в ломтиках и упаковкой. О возможных трудностях сообщил Telegram-канал Baza, отметив, что у сети ресторанов нет соответствующих поставщиков.

В пресс-службе «Вкусно — и точка» отреагировали на эту информацию и опровергли ее.

Сотрудники сети сказали «Газете.Ru», что вся система логистики отлажена и поставщики выполняют договоренности.

- Поставщики «Вкусно — и точка» обеспечивают необходимый объем сыра для того, чтобы все открытые предприятия сети работали без перебоев, - сказали в пресс-службе.

А вот с упаковкой действительно могут быть перебои, но в сети уже обратились к альтернативным поставщикам сырья.

Сейчас прорабатываются новые логические цепочки.

- Перебоев в поставках не ожидается, — заявили в компании.

Тем временем компания собирается принять участие в ярмарке вакансий в Подмосковье. Она пройдет 30 августа в Подольске. На работу будут приглашать студентов, сообщает РИАМО.

А в конце июля в меню ресторанов "Вкусно — и точка" появился аналог бургера "Биг Тейсти", сообщает Life.