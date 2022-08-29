В Федерации мигрантов выступили за введение языковых курсов для детей приезжих Фото: Иван ВИСЛОВ

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отметил, что детей мигрантов, которые не владеют русским языком, нужно отправлять на годовые курсы, а только после этого зачислять в школу.

Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов отметил, что подобная идея обсуждается давно, в том числе на самом высоком уровне.

- Уже говорилось, что было очень неплохо сделать для школьников что-то аналогичное тому, что уже есть для иностранных студентов — так называемый подготовительный факультет, - сказал «Газете.Ru» Коженов.

Приезжие студенты, которые не говорят по-русски, год живут в общежитии и учат язык, а только потом поступают в российские вузы. Было бы справедливо, по мнению общественника, если дети мигрантов тоже проходили специальный экзамен и тех, кому знаний не хватало, поступали на языковой курс.

- С первоклашками все понятно. Приехал ребенок, по-русски говорит плохо, отправили на подфак, язык он выучил и пошел в школу. Сложность возникает, если ребенок приезжает из другой страны и говорит: я там в шестом классе учился, зачислите меня в шестой класс, - рассуждает Коженов.

Часто при проверке оказывается, то русская речь на минимальном уровне. И вполне возможно у себя он успешно окончил пять классов, но здесь его уровень тянет на третий.

- Причем вопрос уровня знаний порой стоит не менее остро, чем языковой, - заключил общественник.

Ранее на встрече с президентом Игорь Баринов, глава Федерального агентства по делам национальностей выступил за введение языковых курсов. Он отметил, что вместе с правительством сейчас разрабатываются меры, которые помогут переселенцам быстрее адаптироваться в России.

А Владимир Путин отметил,что работу по социокультурной адаптации мигрантов в РФ необходимо начинать еще на их родине, сообщает телеканал "360".

Центры для адаптации мигрантов могут появиться в России, но пока в качестве эксперимента. В новых организациях приезжие смогут узнать о российской культуре, получить поддержку юристов, передает ОТР.