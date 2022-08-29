В ООН не знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС

ООН не делает выводов о том, кто именно обстреливает Запорожскую АЭС. Фото: REUTERS

В ООН призвали прекратить обстрелы Запорожской АЭС, при этом организация не обращается конкретно ни к одной из сторон украинского конфликта, так как не делает выводов относительно того, кто именно обстреливает атомную электростанцию. Об этом в понедельник 29 августа заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Тот факт, что у нас нет оценки, не означает, что мы не призываем прекратить обстрелы», - сказал Дюжаррик во время регулярного брифинга, отвечая на вопрос, есть ли у ООН информация о том, кто обстреливает ЗАЭС.

Тем временем США заявили о необходимости остановки ядерных реакторов Запорожской АЭС. Вашингтон назвал контролируемое отключение реакторов ЗАЭС наиболее безопасным вариантом действий.

Напомним, миссия МАГАТЭ в понедельник 29 августа направляется на ЗАЭС через Киев.

Большинство входящих в миссию экспертов представляют нейтральные страны, в их числе нет представителей Великобритании и Соединенных Штатов.

Тем временем власти региона заявили, что в понедельник 29 августа на Запорожской АЭС украинским ударом пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом.