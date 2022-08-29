В Чувашии стартует пилотный проект школьного туризма

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Глава региона Олег Николаев уверен, что этот проект станет хорошим дополнением тех проектов, которые ранее были запущены по инициативе Президента России.

Как стало известно, в путешествие по Чувашии смогут отправиться ученики 5-9 классов, ставшие призерами и победителями олимпиад, волонтерами, победителями, спортивных, культурных и социальных конкурсов и соревнований, участниками Пушкинского и Географического диктантов, патриотического проекта «Сурский рубеж». Помимо этого, в проекте смогут поучаствовать дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и ученики муниципальных школ.

Будет отобрано свыше 3000 ребят, каждый из которых получит туристский продукт на сумму 7000 рублей на территории Чувашии.

Путешествия будут проведены через социальный сертификат без привлечения средств родителей.

Отбор учащихся стартует 29 августа. Подача заявлений продлится до 10 сентября. Сделать это можно через личный кабинет на «Социальном портале Чувашской Республики».

Заместитель Председателя Кабинета Министров ЧР – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов пояснил, что отбор будет открытым и прозрачным. Ученики, которые будут отобраны, получат сертификат и смогут выбрать путешествие самостоятельно из программ, предложенных туроператорами.