Комитет ООН по правам человека призвал Латвию прекратить снос советских памятников

ООН призвала Латвию не сносить советские памятники и обеспечить сохранность частей уже разрушенных монументов. Фото: REUTERS

Прекратить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей тех монументов, которые уже разрушены, призвал правительство Латвии Комитет ООН по правам человека. Об этом заявила представитель УВКПЧ Вивиан Квок.

«Мы подтверждаем, что Комитет по правам человека в прошлую пятницу зарегистрировал сообщение и принял временные меры в отношении советских памятников в Латвии», -цитирует Вивиан Квок РИА Новости.

Представитель комитета по правам человека уточнила, что на одной из ближайших сессий комитета этот вопрос будет рассмотрен, позже будет опубликовано решение, которое примет комитет.

Напомним, президент Латвии поддержал снос памятника Освободителям Риги.

Ранее сообщалось, что 26 августа из Комитета ООН по правам человека в Ригу пришло предписание: сносить монумент запрещено, пока эксперты не углубятся в ситуацию и не вынесут окончательное решение. Юрист, профессор Станисловас Томас прокомментировал запоздавшее на один день решение Комитета: «Предписание является обязательным для исполнения. К сожалению, в четверг памятник уже был снесен».

Тем временем мэр Одессы Труханов выступил против сноса памятников, отметив, что подобные акты не изменяют историю.