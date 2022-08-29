Правительство России разрешила S7 вывезти в Турцию два Boeing 737-8 MAX

Правительство России разрешила S7 вывезти в Турцию два Boeing 737-8MAX Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская авиакомпания S7 получила разрешение на вывоз двух самолетов Boeing 737-8 MAX за рубеж. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ.

- Разрешить ООО "Глобус" ("дочка" S7) до 31 декабря 2022 года включительно осуществить вывоз за пределы территории РФ в Турцию товары по перечню согласно приложению, - отмечается в документе.

В приложении к распоряжению значатся два борта Boeing 737-8 МАХ.

Ранее сообщалось, что две российские авиакомпании впервые с начала действия санкционных ограничений обратились к Министерству транспорта с просьбой вернуть часть самолетов иностранным лизингодателям.

В частности, компания S7 заявляла о планах избавиться от двух Boeing 737-8 МАХ, не сертифицированных в России, а грузовая AirBridgeCargo хочет эксплуатировать самолеты совместно с эмиратской Etihad.

Как отмечали эксперты, смысла оставлять в России такие самолеты нет, поскольку эксплуатация Boeing 737-8 МАХ была запрещена в стране после катастроф в Индонезии и Эфиопии с участием лайнеров данного типа.