СК России сообщил о гибели в Херсонской области зампреда администрации по сельскому хозяйству Алексея Ковалева Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России сообщил о гибели в Херсонской области зампреда администрации по сельскому хозяйству Алексея Ковалева.

В ведомстве уточнили, что теперь следователям предстоит расследовать обстоятельства преступления. Также отмечается, что Ковалев погиб в результате огнестрельного ранения, нападение было совершено по месту его жительства 28 августа. Кроме представителя администрации еще одной жертвой злоумышленников стала девушка, проживавшая с погибшим.

- Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления в отношении заместителя председателя Херсонской ВГА", - сказано в посте СК РФ Telegram-канале СК.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал, что в начале августа 2022 года умер замглавы районной военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура. На чиновника было совершено покушение, о его смерти сообщили в администрации района.