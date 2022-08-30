РБК: Российским авиакомпаниям разрешили выполнять не более 15 "коротких" рейсов в час в Сочи и Турцию Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские авиакомпании с 30 августа 2022 года смогут пользоваться дополнительным воздушным коридором. Его использование позволит самолетам сокращать время полетов из Москвы в Сочи и Турцию.

Отмечается, что открытый коридор предполагает не более 15 рейсов в час в каждую из сторон, пишет РБК со ссылкой на источников среди авиаперевозчиков.

Возможность сокращать время полетов будет предоставляться только авиакомпаниям, которые выполняют рейсы из российской столицы в Сочи и аэропорты Турции, и обратно. Что касается остальных рейсов, свыше установленного лимита и в другие пункты назначения, то они продолжать летать по прежней схеме, через воздушное пространство Казахстана.

По данным источников издания, полеты по новому коридору начнут выполняться с 30 августа, с 00:00.

26 августа Росавиация приняла решение о продлении временного ограничения полетов в 11 аэропортов, расположенных на юге и в центральной части России. Данные ограничения будут продлены до 4 сентября 2022 года. В частности, ограничения полетов распространяется на аэропорты, расположенные в Белгороде, Брянске, Липецке, Геленджике, Воронеже, Анапе, Ростове-на-Дону, Симферополе, Курске, Краснодаре, а также Элисте.