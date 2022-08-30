Названо имя нового ведущего фестиваля "Голосящий КиВиН-2022" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Новым ведущим музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН-2022" вместо Александра Маслякова станет шоумен Дмитрий Хрусталев, сообщает Первый канал.

- "Голосящий КиВиН-2022" 9 сентября в 21:45 на Первом канале. Ведущий – Дмитрий Хрусталев, - сказано в сообщении.

Еще в феврале этого года в социальных сетях КВН было опубликовано видео, в котором телеведущий и президент международного союза КВН Александр Масляков рассказывал, что заразился коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона.

По словам сына звезды Александра Маслякова-младшего, помимо Пельша ведущими КВН были выбраны Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и Андрей Бурковский.

Напомним, осенью 2021 года Александр Масляков дал эксклюзивное интервью KP.RU, где опроверг сообщения о планах покинуть КВН. Там же он заявлял, что играть в КВН ради денег - аморально.