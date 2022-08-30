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Политика29 августа 2022 22:28

Военное командование США допустило, что украинские боевики ведут огонь в окрестностях ЗАЭС

При этом, американская сторона до сих пор воздерживается от того, чтобы конкретизировать, кто именно, по их мнению, стреляет по станции
София ГОНЧАРОВА
Военное командование США допустило, что украинские боевики ведут огонь в окрестностях ЗАЭС

Военное командование США допустило, что украинские боевики ведут огонь в окрестностях ЗАЭС

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американские военные допускают, что украинские силы обстреливают окрестности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом на брифинге заявил представитель военного командования США.

- Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели, но в значительном числе случаев в ответ на огонь со стороны русских, - ответил он на вопрос агентства Sputnik.

При этом, американская сторона до сих пор воздерживается от того, чтобы конкретизировать, кто именно, по их мнению, стреляет по станции.

Днем ранее в минобороны РФ сообщали, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. При первой атаке со стороны киевского режима снаряды упали рядом с хранилищем ядерного топлива и радиоактивных отходов.

Также ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что работа Запорожской АЭС может быть законсервирована в связи с постоянными обстрелами ВСУ.