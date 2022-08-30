Военное командование США допустило, что украинские боевики ведут огонь в окрестностях ЗАЭС Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американские военные допускают, что украинские силы обстреливают окрестности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом на брифинге заявил представитель военного командования США.

- Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели, но в значительном числе случаев в ответ на огонь со стороны русских, - ответил он на вопрос агентства Sputnik.

При этом, американская сторона до сих пор воздерживается от того, чтобы конкретизировать, кто именно, по их мнению, стреляет по станции.

Днем ранее в минобороны РФ сообщали, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. При первой атаке со стороны киевского режима снаряды упали рядом с хранилищем ядерного топлива и радиоактивных отходов.

Также ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что работа Запорожской АЭС может быть законсервирована в связи с постоянными обстрелами ВСУ.