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Политика29 августа 2022 23:31

Глава МИД Словакии Корчок пригрозил послу России протестом за участие в митинге

Источник:kp.ru

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил о планах выразить протест послу России в Братиславе Игорю Братчикову из-за его участия в митинге партии "Курс - социальная демократия" (КСД), посвященном 78-й годовщине со дня начала Словацкого национального восстания (СНВ).

- Послу РФ завтра (во вторник) будет выражен протест за то, что он поддержал партию (КСД), которая открыто сотрудничает с экстремистами, никогда не дистанцировавшимися от холокоста, а на торжества по случаю СНВ вывесившими черные флаги, - заявил Корчок у себя в соцсетях.