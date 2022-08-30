Глава МИД Словакии Корчок пригрозил послу России протестом за участие в митинге

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил о планах выразить протест послу России в Братиславе Игорю Братчикову из-за его участия в митинге партии "Курс - социальная демократия" (КСД), посвященном 78-й годовщине со дня начала Словацкого национального восстания (СНВ).

- Послу РФ завтра (во вторник) будет выражен протест за то, что он поддержал партию (КСД), которая открыто сотрудничает с экстремистами, никогда не дистанцировавшимися от холокоста, а на торжества по случаю СНВ вывесившими черные флаги, - заявил Корчок у себя в соцсетях.