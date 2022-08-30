Что произошло в ночь на 30 августа Фото: REUTERS

Журналист итальянского издания Corriere della Sera Федерико Рампини считает, что развитие сельского хозяйства в России стало "секретным триумфом" президента страны Владимира Путина. Автор также отмечает, что с 2000-го до 2018 года экспорт сельхозпродукции из России вырос в 16 раз.

В Минобороны РФ сообщили, что украинские боевики понесли большие потери при неудачной попытке наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Отмечается, что в боях они потеряли более двух десятков украинских танков, 23 боевые машины пехоты, два штурмовика Су-25 и и другую технику.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что чем больше украинские боевики обстреливают регион, тем сильнее жители хотят скорейшего проведения референдума. Также он добавил люди ненавидят президента Украины Владимира Зеленского.

Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул свою американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд за слова в адрес РФ и Китая. Все дело в том, что она предложила странам "скинуться" на решение проблем Афганистана, вызванных 20-летней оккупацией Штатами и их союзниками.

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании адаптационных центров для мигрантов в России. Глава государства добавил, что мигрантам необходимо уважать российские традиции, а также знать и соблюдать законы страны.